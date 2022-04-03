Cicaldau: "Eski formuma dönüyorum"

Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau, Fatih Karagümrük maçı sonrası kısa bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Cicaldau: 'Eski formuma dönüyorum'
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03 Nisan 2022 00:18
Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, 2-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası konuştu.

Rumen futbolcu, "Galibiyet ve asistim için mutluyum. Kovid-19'dan sonra formumda düşüş oldu. Eski formuma dönmeye başladım. Çalışarak daha iyi olacağım." sözlerini kullandı.

Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 64 dakikada sahada kaldı.

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