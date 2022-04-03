Cicaldau: 'Eski formuma dönüyorum'

Galatasaray'da Alexandru Cicaldau, 2-0 kazanılan VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşması sonrası konuştu.
Rumen futbolcu, "Galibiyet ve asistim için mutluyum. Kovid-19'dan sonra formumda düşüş oldu. Eski formuma dönmeye başladım. Çalışarak daha iyi olacağım." sözlerini kullandı.
Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 64 dakikada sahada kaldı.
Rumen futbolcu, "Galibiyet ve asistim için mutluyum. Kovid-19'dan sonra formumda düşüş oldu. Eski formuma dönmeye başladım. Çalışarak daha iyi olacağım." sözlerini kullandı.
Fatih Karagümrük karşılaşmasına ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki futbolcu, 64 dakikada sahada kaldı.