Christian Wood ameliyat oluyor, birkaç hafta yok

Los Angeles Lakers forveti Christian Wood'un, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye artroskopik diz ameliyatı geçireceği ve birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Christian Wood ameliyat oluyor, birkaç hafta yok
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19 Mart 2024 12:28
Los Angeles Lakers forveti Christian Wood'un, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye artroskopik diz ameliyatı geçireceği ve birkaç hafta parkelerden uzak kalmasının beklendiği açıklandı.

En son 14 Şubat'ta forma giyen Wood, bu sezon Lakers'ta çıktığı 50 maçta 6,9 sayı ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Jarred Vanderbilt'in ayak sakatlığı nedeniyle 1 Şubat'tan beri oynamaması ve Cam Reddish'in ayak bileği burkulması nedeniyle son üç maçı kaçırması nedeniyle, Lakers'ın forvet rotasyonu halihazırda eksik durumda.

Los Angeles ekibi Batı Konferansı'nda 37-32'lik dereceyle 9. sırada yer alıyor.

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