Chelsea, sahasında takıldı!

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, Crystal Palace ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Chelsea, sahasında takıldı!
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01 Eylül 2024 17:27
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki karşılaşmada kazanan çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi.

Chelsea, 25. dakikada Nicolas Jackson'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Jackson, gol sevincinde Yusuf Dikeç pozu verdi. Crystal Palace eşitliği getiren golü 53. dakikada Eberechi Eze attı.

Nicolas Jackson'ın gol sevinci


Chelsea'de Manchester United'dan transfer edilen Jadon Sancho, karşılaşma öncesi taraftarları selamladı ve maçı tribünden takip etti.

Bu sonucun ardından Chelsea, 4 puana yükseldi. Crystal Palace ise bu sezonki ilk puanını aldı.

Chelsea, ligin bir sonraki haftasında Bournemouth deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

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