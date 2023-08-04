Chelsea, Disasi transferini açıkladı

Chelsea, Monaco'dan Axel Disasi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Chelsea, Disasi transferini açıkladı
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04 Ağustos 2023 11:52
Son güncelleme 04 Ağustos 2023 12:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Monaco'nun Fransız savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Disasi'nin bonservis bedeli konusunda Monaco ile anlaşma sağlandığı ve 25 yaşındaki stoperle de 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Chelsea, Fransa Milli Takımı'nda 4 maçta görev alan Disasi için Monaco'ya 45 milyon avro ödeyecek. Christopher Nkunku, Nicolas Jackson, Lesley Ugochukwu, Angelo ve Diego Moreira'nın ardından Disasi, İngiltere temsilcisinin yaz döneminde renklerine bağladığı 6. oyuncu oldu.




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