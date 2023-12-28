İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, sahasında Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'deki mücadeleyi Chelsea, 2-1'lik skorla kazandı.
Chelsea, 13. dakikada Mykhailo Mudryk ile öne geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 45. dakikada skoru eşitledi. Chelsea'de 89'da kazanılan penaltıda Chukwunonso Madueke hata yapmadı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Chelsea, bu sonucun ardından 25 puana yükseldi. Crystal Palace, 18 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Luton Town deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Brentford'u ağırlayacak.
Chelsea, 13. dakikada Mykhailo Mudryk ile öne geçti. Crystal Palace'ta Michael Olise 45. dakikada skoru eşitledi. Chelsea'de 89'da kazanılan penaltıda Chukwunonso Madueke hata yapmadı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Chelsea, bu sonucun ardından 25 puana yükseldi. Crystal Palace, 18 puanda kaldı.
Chelsea, gelecek hafta Luton Town deplasmanına gidecek. Crystal Palace, sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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