Cenk Tosun ve Salih Uçan'da sona doğru

Beşiktaş'ın sözleşmelerini uzatmak için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
BAŞKAN DEVREDE
Siyah- Beyazlılar'ın yaptığı teklifleri kabul etmeyen iki futbolcu için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği iki futbolcuyla kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi.
Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı görüşmede 2 futbolcu ile de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor.
BAŞKAN DEVREDE
Siyah- Beyazlılar'ın yaptığı teklifleri kabul etmeyen iki futbolcu için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği iki futbolcuyla kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi.
Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı görüşmede 2 futbolcu ile de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor.