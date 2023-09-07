Cenk Tosun ve Salih Uçan'da sona doğru

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sona erecek Cenk Tosun ve Salih Uçan'da yeni mukavele için başkan Ahmet Nur Çebi devreye girdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun ve Salih Uçan'da sona doğru
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07 Eylül 2023 09:35
Beşiktaş'ın sözleşmelerini uzatmak için bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Cenk Tosun ve Salih Uçan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BAŞKAN DEVREDE

Siyah- Beyazlılar'ın yaptığı teklifleri kabul etmeyen iki futbolcu için Başkan Ahmet Nur Çebi'nin devreye girdiği iki futbolcuyla kısa süre içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edildi.

Ahmet Nur Çebi'nin yapacağı görüşmede 2 futbolcu ile de yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanması bekleniyor. 

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