Cenk Tosun'dan Fenerbahçeli isme mesaj

Fenerbahçe'ye transferi için geri sayıma geçen Cenk Tosun, sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci'nin doğum gününü kutladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cenk Tosun'dan Fenerbahçeli isme mesaj
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15 Temmuz 2024 13:49
Fenerbahçe'ye imzası için geri sayıma geçen Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci'nin doğum gününü kutladı.

İrfan Can için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Cenk Tosun, "İyi ki doğdun canım kardeşim. Nice sağlıklı, mutlu yıllara" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımına kalp emojisi de ekleyen Cenk Tosun, İrfan Can'ı da etiketledi.

SALI GÜNÜ GELİYOR

Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.

ANLAŞMA ŞARTLARI

Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.



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