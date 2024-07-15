Cenk Tosun'dan Fenerbahçeli isme mesaj

Fenerbahçe'ye imzası için geri sayıma geçen Cenk Tosun, İrfan Can Kahveci'nin doğum gününü kutladı.
İrfan Can için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Cenk Tosun, "İyi ki doğdun canım kardeşim. Nice sağlıklı, mutlu yıllara" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımına kalp emojisi de ekleyen Cenk Tosun, İrfan Can'ı da etiketledi.
SALI GÜNÜ GELİYOR
Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
İrfan Can için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Cenk Tosun, "İyi ki doğdun canım kardeşim. Nice sağlıklı, mutlu yıllara" ifadelerini kullandı.
Bu paylaşımına kalp emojisi de ekleyen Cenk Tosun, İrfan Can'ı da etiketledi.
SALI GÜNÜ GELİYOR
Cenk Tosun, salı günü İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçecek.
ANLAŞMA ŞARTLARI
Sarı-lacivertliler oyuncu için resmi teklifte bulunurken 2 yıllığına anlaşmaya vardı.
Cenk Tosun'un 2 yıllık maliyetinin maaş ve imza parası dahil toplam 2.5 milyon Euro'ya yakın olacağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon 47 maçta süre bulan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 5 asist yaptı.
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