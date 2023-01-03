Cemali Sertel: 'Bunu hak etmemiştik'

Antalyaspor'un genç oyuncusu Cemali Sertel, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen Cemali, "Bu maça hocamız çok iyi hazırlanmıştı, Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmişti. Biz de ona göre hazırlandık. Maça iyi başladık. Gol de bulduk. Oyun dengeli gidiyordu. 1 gol yedik, ondan sonra istediğimiz bir sonuç oldu." dedi.



Puan veya puanlar almayı hak ettiklerini söyleyen genç oyuncu, "Üzgünüz. Bu oyunun, bu mücadelenin hakkı bu değildi. Puan ve puanlar istiyorduk, olmadı. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

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