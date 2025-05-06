Ceferin: 'Takvim dolu, yeni maç eklemek mümkün değil'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, fikstür yoğunluğu şikayetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



"HENÜZ BAŞLAMADIĞI İÇİN YORUM YAPMAK ZOR"



Yeni formatıyla bu yaz başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası hakkında konuşan Ceferin, "Turnuva henüz başlamadığı için net bir şey söylemek zor. Bir yandan oyuncular yoğun maç temposundan şikâyetçi. Diğer yandan özellikle büyük kulüpler daha fazla maç oynamak istiyor. Sezon bittikten beş hafta sonra tamamlanacak olan turnuva, oyuncuların sağlığını etkiler mi bilmiyorum. Göreceğiz." ifadelerini kullandı.



"TAKVİM ÇOK YOĞUN, YENİ MAÇ EKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"



Oyuncular ve teknik direktörlerin yoğun maç trafiğinden duyduğu rahatsızlığa da değinen Ceferin, "Takvim zaten dolu. O kadar dolu ki daha fazla maç eklemek mümkün değil. Bu konuda hemfikiriz. Ama durum oldukça paradoksal. Bir yandan kulüpler ekonomik olarak sürdürülebilir olmak ve gelir elde etmek için daha fazla maç oynamak istiyor. Diğer yandan oyuncular fazla maç nedeniyle sakatlanıyor. Eğer kulüpler maddi açıdan yeterince güçlü olsaydı, bu kadar çok maça da ihtiyaç duymazlardı. Bu bir kısır döngü." şeklinde konuştu.



