ÇBK Mersin ve Emlak Konut, Türkiye Kupası Finali'nde karşı karşıya!

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda ÇİMSA ÇBK Mersin ile Emlak Konut arasında yarın oynanacak final maçı öncesinde basın toplantısı yapıldı. Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya iki takımın başantrenörleri ile kaptanları katıldı.



Basın toplantısında Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.



TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Edirne'de ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçını oynamaktan çok büyük gurur duyduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin güzel illerinde yapmaya çalıştığımız bu organizasyonda bu yıl Edirne'de olmaktan çok mutluyuz. Valimize, belediye başkanımıza, spor il müdürümüze ve basketbol il temsilcimize teşekkür ediyoruz. Edirne halkına da gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyoruz. Finalde takımlarımıza başarılar diliyorum. Hak edenin kazanacağı güzel bir mücadele olacak." ifadelerini kullandı.



Ahmet Kandemir: "Finallerin favorisi olmaz"



ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü Ahmet Kandemir, iki takımın da hak ederek finale çıktığını belirterek, "Sezon başından beri 3 kulvarda hedefimiz vardı. Kazandığımız Türkiye Kupası var ama bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Finallerin favorisi olmaz. Kadın basketboluna çok uzağım ama öğreniyorum. İnşallah daha iyi olur ve daha çok final oynarız." diye konuştu.



Erkek basketbol takımları gibi agresif ve tempolu oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kandemir, "Bu konuda bayağı bir aşama kaydettik ama yeterli değil. En büyük hedefimiz FIBA Avrupa Ligi'ni kazanmak. Daha zamanımız var. Anadolu'dan bir şehrin Fenerbahçe ve Galatasaray gibi ciddi takımlara rakip olarak süreklilik arz etmesi önemli bir başarı. Fenerbahçe'nin kadın basketbolunda uzun yıllardır ciddi bir hegemonyası var. Birinci amacımız bunu kırmak olacak." şeklinde görüş belirtti.



Murat Alkaş: "Oyuncularım kupayı çok istiyorlar"



Emlak Konut Başantrenörü Murat Alkaş, Türkiye Kupası'nda ilk kez final oynayacakları için heyecanlı olduklarını dile getirerek, kupayı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Yeni bir takım olduklarını aktaran Alkaş, "Kadın basketbolunda 8. senemiz. Yarın güçlü bir takıma karşı final oynayacağız. Çok mutluyum. İlk defa final oynuyoruz. Elimizden gelenin eni iyisini yapıp kupayı kazanmak için sahaya her şeyimizi koyacağız. Yarı finalde yüksek bir skorla kazandık. Savunmada ise istediklerimizi yapamadık. Yarın savunmayı ve hücumu çok iyi yapmalıyız. Umarım bunu başarır ve kazanırız." ifadelerini kullandı.



ÇBK Mersin'in çok tecrübeli bir takım olduğunun altını çizen Murat Alkaş, "Onlar buraları defalarca oynadı. Biz ise ilk kez oynayacağız. Bu heyecan ve istek motivasyonumuzu arttıracak. Oyuncular çok motive ve kupayı çok istiyorlar. Hak edenin ve daha iyi oynayanın kazanacağı bir maç olmasını diliyorum. İyi bir sezon geçiriyoruz. Ligde normal sezonu 4. bitirdik. Kupada da finaldeyiz. Çok iyi bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Bana her şeyi çok kolaylaştırdılar. Umarım sezon sonunu da iyi bitiririz." değerlendirmesinde bulundu.



Asena Yalçın: "Çok mutlu ve gururluyum"



ÇİMSA ÇBK Mersin Kaptanı Asena Yalçın, finalde mücadele edecekleri için çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, kaliteli bir takımla karşılaşacaklarını belirtti.



Fenerbahçe maçında sergiledikleri performans dolayısıyla takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu kaydeden Asena, "Çok mutlu ve gururluyum. Çok heyecanlıyım. Emlak Konut ne kadar kaliteli bir takım olduğunu normal sezonda gösterdi. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İki takıma da başarılar diliyorum." diye konuştu.



Sehernaz Çidal: "Tarihimizde bir ilki başardık"



Emlak Konut Kaptanı Sehernaz Çidal, finalde seyir zevki yüksek bir basketbol oynamak istediklerini aktardı.



Türkiye Kupası'nda ilk kez finale yükseldiklerinin altını çizen Sehernaz, "Tarihimizde bir ilki başardık. Çok heyecanlıyız. Umarım yarın da seyir zevki yüksek bir basketbol sergileyebilir ve güzel anlar yaşatabiliriz. İki takıma da başarılar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.



