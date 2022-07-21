Çaykur Rizespor Srdjan Grahovac ile anlaştı

Çaykur Rizespor, Bosnalı Srdjan Grahovac ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor Srdjan Grahovac ile anlaştı
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21 Temmuz 2022 19:05
TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bosnalı Srdjan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Srdjan Grahovac ile anlaşmaya varılmış, 29 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı atmıştır. Grahoac'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Grahovac, geçen yıl Avusturya ekibi Rapid Wien forması giymişti.

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