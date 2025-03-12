Çaykur Rizespor'dan "sakatlık" açıklaması

Çaykur Rizespor Kulübü, Sakatlık yaşayan futbolcuların durumları hakkında açıklama yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Çaykur Rizespor'dan 'sakatlık' açıklaması
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12 Mart 2025 16:58
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan David Akintola, Rachid Ghezzal ve Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüp Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Akintola'nın Onvo Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıktığını hatırlatılarak, yapılan muayenede oyuncunun sağ omuz ekleminde zorlanma tespit edildiğini belirtti.

Türüt, Ghezzal'ın sol dizinde ve arka adalesinde ödem ile hafif dereceli bağ sakatlığı yaşadığını, Abdülkadir Ömür'ün ise yaşadığı ağrı nedeniyle yapılan tetkiklerinde sol dizinde kemik ödemi tespit edildiğini ifade etti.


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