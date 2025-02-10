Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a kiraladı

Çaykur Rizespor, kalecisi Canberk Yurdakul'un Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Çaykur Rizespor, Canberk Yurdakul'u Esenler Erokspor'a kiraladı
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10 Şubat 2025 13:29
Çaykur Rizespor, kalecisi Canberk Yurdakul'un Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'a kiralandığını açıkladı. 


Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel kalecimiz Canberk Yurdakul'un sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Yeni mücadelesinde Canberk'e sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." denildi.

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