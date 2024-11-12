Çağlar Söyüncü, 1 ay yok

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Sivasspor maçına ilk 11'de başladı.
Çağlar, 10. dakikada bir hava topu için zıplayıp yere düştükten sonra acı içinde kendini yere bırakmıştı. Dizinden sakatlık yaşayan 28 yaşındaki stoper, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Çağlar Söyüncü'nün sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildi.
Milli Takım kadrosundan çıkarılan başarılı savunmacı 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Çağlar, 10. dakikada bir hava topu için zıplayıp yere düştükten sonra acı içinde kendini yere bırakmıştı. Dizinden sakatlık yaşayan 28 yaşındaki stoper, oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Çağlar Söyüncü'nün sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildi.
Milli Takım kadrosundan çıkarılan başarılı savunmacı 1 ay sahalardan uzak kalacak.