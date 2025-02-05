Miami Heat yıldızı Jimmy Butler'ın, Phoenix Suns'a katılmakta ısrarcı olduğu ve diğer takımlardan gelen takas tekliflerini reddettiği bildirildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Butler'ın kendisini mücadeleci takımlara gönderebilecek birden fazla takas fırsatına engel olduğunu söyledi:



"Butler'ın Phoenix Suns'a gitme takıntısı tuhaf bir şekilde takdire şayan. Heat ile ilişkisini mahvetti ve takımın sezonuna zarar verdi. Ayrıca, potansiyel olarak iyi para kazanarak şampiyonluk adayı bir takımda yer alabileceği ve güzel uyum sağlayabileceği takas opsiyonlarını da engelledi."



Windhorst, Butler'ın Phoenix'e gitmeye kararlı olduğunu ve başka bir yerde hiçbir miktarda para veya umut vadeden durumun fikrini değiştirmeyeceğini sözlerine ekledi.



Ancak Heat, 6 Şubat'taki son takas tarihinden önce Phoenix ile bir anlaşmaya varamazsa, Butler'ı başka bir takıma göndermeyi düşünebilir.



An itibariyle Butler, takas talebinde bulunup Miami'de oynama motivasyonunu kaybettikten sonraki üçüncü takım içi cezasını çekiyor.



