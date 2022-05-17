Bryant Dunston: 'Tarih yazdık, devam ediyoruz'

Anadolu Efes'in Birleşik Amerikalı forveti Bryant Dunston, Belgrad'da düzenlenecek Final Four öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e konuştu.



3. kez üst üste Final Four'da olmalarını değerlendiren Dunston, "Final Four'da yeniden olmak harika. İstikrar, istek, azim, çalışma bu başarıyı getirdi. Biz daha fazla başarıya hala çok açız. Bazen maçlar kaybettik, hedeften uzaklaşıyor gibi göründük ama asla vazgeçmedik ve tekrar bu başarıyı elde ettik. Sezon içerisinde sakatlıklar oldu, şanssızlıklar oldu. Ergin Ataman bizi her zaman bir arada tuttu, bize inanmaya devam etti. Biz şampiyon olmuş bir takımız. Basketbol bu sonuçta ve maçlar kaybedebilirsin. Bunları bir kenara koyup kazanmak için daha çok çalıştık. İşleri düzelttik, formumuzu yükseltmeyi başardık." açıklamasını yaptı.



"BARTZOKAS MOTİVASYONU İYİ BİLİR"



Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas'ın maç öncesi 'Şampiyon olma ihtimali en az olan takım biziz' sözlerini değerlendiren Amerikalı yıldız, "Bartzokas eski koçum. Oyuncularını motive etmeyi iyi bilir. Onun da EuroLeague şampiyonluğu var. Onlar için bir nevi iç saha gibi olacak Belgrad. Gerçekten önemli değil. Bu sonuçta basketbol ve sahada oynanıyor. Daha iyi olan, daha çok isteyen, ortadaki top için daha çok mücadele eden, ribaundları alan, savaşan kazanacak. Umarım bu biz oluruz." dedi.



"BAZI TAKIMLAR KIRILIR, BAZI TAKIMLAR GÜÇLENİR"



"EuroLeague'de şampiyon olan takımlar, kolayca Final Four'a gelenler değil sıklıkla sezon içerisinde zor anlar yaşayan ve bunları başarıyla atlatan takımlar oluyor. Zorlu anları yaşayan takımlar, tek maçlarda daha mı avantajlı oluyor?" sorumuza Dunston, "Zorluklar bazı takımları kırar, bazı takımları ise daha iyi yapar. Genellikle takımlar kırılır ancak bu yolları geçenler şampiyonluğa yürürler. Geçen sezon da birçok zorlukla karşılaşmış ama şampiyon olmuştuk. Bu yıl da pek çok zorluk yaşadık. Playofflar da çok zorlu geçti. Daha fazla tecrübe kazandık." cevabını verdi.



"BİRLİKTE TARİH YAZDIK, DEVAM EDİYORUZ"



Anadolu Efes taraftarlarına da mesaj gönderen Dunston, "Tüm sezon boyunca bizim için zamanınızı verdiniz, sevginizi verdiniz ve bizi desteklediniz. Biz birlikte bir takım olduk. Birlikte tarih yazdık ve gelecek nesillerin de hatırlayacağı bir tarih yazmaya devam ediyoruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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