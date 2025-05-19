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Brown'ın, menisküs yırtığıyla oynadığı ortaya çıktı

Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın, sezonun son aylarını ve play-off sürecini sağ dizindeki kısmi menisküs yırtığıyla oynayarak geçirdiği ortaya çıktı.

calendar 19 Mayıs 2025 11:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Brown'ın, menisküs yırtığıyla oynadığı ortaya çıktı
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Boston Celtics yıldızı Jaylen Brown'ın, sezonun son aylarını ve play-off sürecini sağ dizindeki kısmi menisküs yırtığıyla oynayarak geçirdiği ortaya çıktı.

ESPN'den Ramona Shelburne'ün haberine göre Brown, Mart ayından itibaren dizine ağrı kesici iğneler yaptırıyordu ve normal sezonun son üç maçını kaçırmıştı.

Brown'ın durumu bu hafta yeniden değerlendirilecek ve ameliyat gerekip gerekmediğine karar verilecek.

28 yaşındaki oyuncu, Celtics'in bu yıl oynadığı 11 play-off maçının tamamında forma giydi ve 34 dakika ortalamayla 22.3 sayı, 7.2 ribaunt üretti.

Celtics, play-off sürecinde Jayson Tatum'u aşil tendonu kopması nedeniyle, Kristaps Porzingis'i ise rahatsızlığı sebebiyle kaybetmişti.


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