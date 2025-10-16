16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Boks Federasyonu Başkanı Hekimoğlu'ndan Niğde'ye ziyaret

Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek özel boks turnuvası öncesi karşılaşmaların oynanacağı salonda incelemelerde bulundu.

calendar 16 Ekim 2025 19:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Niğde'de düzenlenecek özel boks turnuvası öncesi karşılaşmaların oynanacağı salonu ziyaret etti.

Niğde 5 Şubat Şehir Stadı'ndaki salonu gezen Hekimoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Hekimoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, düzenlenecek turnuvaya yaklaşık 11 ilden 70 sporcunun katılacağını söyledi.

Niğde'de güzel bir organizasyon yapılacağını aktaran Hekimoğlu, "Kendilerini tebrik ediyorum. Niğde'ye hayırlı olsun. Biz de kendilerine destek olmak amacıyla geldik. 3-4 gün boyunca sürecek olan bir turnuva bu. Çok güzel bir turnuva olacak. Boks sporumuza faydası olacak. Yarının gençleri buradan yetişecek inşallah." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
