Bodrum FK'nın as kalecisi Diogo Sousa, sarı kart görerek Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çaykur Rizespor, Bodrum FK'yi konuk etti.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı deplasmana ekibi 2-0 kazandı.Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada kendi kalesineve 62. dakikadakaydetti.Öte yandan Çaykur Rizespor'da, 40. dakikada topa elle müdahalesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Bu sonuçla birlikte Bodrum FK, Jose Morais yönetiminde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı ve 30 puana yükselerek 15. sıraya yerleşti.Üst üste 2. mağlubiyetini alan Rizespor ise 33 puanda kaldı.Ligde bir sonraki Bodrum FK, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Çaykur Rizespor ise haftayı BAY geçecek.Çaykur Rizespor'un stoperi Husniddin Alikulov, mücadelenin 22'inci dakikasında kendi kalesine gol atmıştı. Bodrum FK, Fredy'nin sağ köşeye yaptığı vuruşun Alikulov'a çarpıp yön değiştirmesiyle 1-0 öne geçti. Bu golden 20 dakika sonra Alikulov'un burnu kırıldı.45+1'de Alikulov, rakip ceza sahası içinde hava topuna çıkarken burnuna aldığı darbeyle yerde kaldı. Burnu kırılan futbolcu oyundan çıktı. Alikulov'un yerine Attila Mocsi girdi.Bodrum FK, yeni teknik direktörü Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor.Ege temsilcisi, Morais ile toplamda 7 maça çıktı. Bodrum FK, ligde Morais yönetiminde 6 maçta hiç kaybetmedi ve 14 puan topladı. Morais'in ekibi, kupada ise Sivasspor'u 1-0'lık skorla yendi.Bodrum FK'nin Jose Morais ile 7 maçta kalesinde gol görmemesi dikkat çekti.Bodrum FK 0-0 GöztepeBaşakşehir 0-1 Bodrum FKBodrum FK 1-0 HataysporSivasspor 0-1 Bodrum FK (Türkiye Kupası)Adana Demirspor 0-0 Bodrum FKBodrum FK 1-0 KasımpaşaÇaykur Rizespor 0-2 Bodrum FKTrendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Çaykur Rizespor-Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı.7. dakikada Çaykur Rizespor atağında Ghezzal'ın pasında sol kanatta topla buluşan Zeqiri'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Sousa, direk dibinde başarılı oldu.31. dakikada Sipay Bodrum FK atağında sol kenardan kullanılan kornerde topu defans uzaklaştıramadı. Brazao, topu penaltı noktasında Fredy ile buluşturdu. Bu oyuncunun yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta topu, kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.32. dakikada Sipay Bodrum FK'nin sağ kanattan kullanılan kornerde topu sol çaprazda önünde bulan Bardhi'nin şutunda kaleci Tarık Çetin yine gole izin vermedi.40. dakikada Çaykur Rizespor 10 kişi kaldı. Karşılaşmanın 9. dakikasında Fredy'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Samet Akaydın, 40. dakikada da orta alanda Sipay Bodrum FK'nin gelişen atağında topa elle müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı.44. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında kaleye uzak mesafeden Hojer'in yaptığı vuruşta kaleci Sousa'dan seken topu defans uzaklaştırdı.Sipay Bodrum FK, müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Sipay Bodrum FK, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.90+2. dakikada Sipay Bodrum FK'da defansın arkasına sarkan Puscas'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Tarık Çetin başarılı oldu.İki takım da net gol pozisyonu üretemediği ikinci yarıda, Sipay Bodrum FK karşılaşmayı 2-0 kazandı.Son 6 karşılaşmada 4. galibiyetini alan Sipay Bodrum FK, teknik direktörü Jose Morais ile çıktığı maçlarda henüz yenilgi yüzü görmezken, Çaykur Rizespor ise oynadığı son 5 karşılaşmada 3. mağlubiyetini aldı.Çaykur DidiKadir Sağlam, Osman Gökhan Bilir, Murat TemelTarık Çetin, Taha Şahin (Dk. 74 Mithat Pala), Alikulov (Dk. 45+2 Mocsi), Samet Akaydın, Hojer, Varesanovic (Dk. 46 Jurecka), Berkay Özcan (Dk. 46 Buljubasic), Ghezzal (Dk. 79 Ayberk Karapo), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 74 Emrecan Bulut), SoweSousa, Üzeyir Ergün (Dk. 71 Herelle), Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Erkan Değişmez (Dk. 63 Celustka), Mohammed, Ege Bilsen (Dk. 82 Okita), Fredy (Dk. 82 Puscas), Brazao (Dk. 63 Seferi), Bardhi (90+5 Enes Öğrüce)Dk. 22 Fredy, Dk. 62 Bardhi (Sipay Bodrum FK)Dk. 40 Samet Akaydın (Çaykur Rizespor)Dk. 9 Samet Akaydın, Dk. 45+5 Olawoyin, Dk. 49 Buljubasic, Dk. 66 Zeqiri (Çaykur Rizespor), Dk. 28 Brazao, Dk. 53 Üzeyir Ergün, Dk. 79 Sousa (Sipay Bodrum FK)