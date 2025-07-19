Bodrum FK'de ayrılık: Ali Eren İyican

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, defans oyuncusu Ali Eren İyican ile yollarını ayırdığını duyurdu.



Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ali Eren İyican ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.



Bodrum Futbol Kulübü'ne 2021-2022 yılında gelen Ali Eren, 1461 Trabzon ve Beykoz Anadolu takımlarına kiralanmıştı.