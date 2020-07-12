Bilyoner ile maç önü: Napoli - Milan

İtalya Ligi'nde iki dev karşı karşıya geliyor, Napoli - Milan! İki takımın bu kritik maçı öncesinde Bilyoner.com'dan yapacağınız kuponlarda size küçük ipuçları hazırladık. Bu maça Bilyoner.com'dan hemen oynamak için şu bağlantıyı kullanabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı Bilyoner'de canlı olarak izleyebilirsiniz.
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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Napoli, AC Milan ile oynadığı iç sahadaki son 10 maçının 9 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, son 8 maçının 7 tanesinde kazandı (Serie A)
- Napoli, son 9 iç sahadaki maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Napoli, AC Milan ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, son 5 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- AC Milan, son 5 maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- Napoli, AC Milan ile oynadığı iç sahadaki son 8 maçının 7 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- AC Milan, son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Napoli, AC Milan ile oynadığı son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- AC Milan, son 5 maçında yenilmedi (Serie A)
EKSİKLER, CEZALILAR
Napoli: Malcuit, Llorente
Milan: Musacchio, Duarte, Castillejo
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Haka Çalhanoğlu; Ibrahimovic
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Serie A'nın en formda takımlarından ikisi karşı karşıya geliyor. Napoli, son 8 lig maçının 7'sini kazandı ve Milan'dan 2 puan ileride. Milan, Juventus'u hafta arasında mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürdü. Napoli, 2019/20 sezonunu Juventus'un önünde İtalya Kupası'nı kazanarak boş geçmemiş oldu. Napoli için, son dönemde sadece Atalanta karşısında alınan mağlubiyet olumsuz bir noktaydı. Ancak, her iki takımın da Şampiyonlar Ligi umutları yok. 4. sıradan 15 puan uzaktalar. Milan içinse 5. sırada bitirmek önemli bir motivasyon noktası ve gelecek sezon için yıldızları çekmek adına bir cazibe olacaktır. Napoli'de cezaları bitecek olan Kalidou ve Diego Demme geri dönecek. Fabizan Ruiz'in de ilk 11e döneceği tahmin ediliyor. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ante Rebic ise sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamaası beklenmiyor. Rebic'in yerineyse Zlatan 11'e dönecek.
Maçın tahminine gelecek olursak; Milan, her ne kadar çok yüksek form durumunda olsa da Napoli'nin bu maçta galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Juventus karşısında geri dönüşleri saygı uyandırıcı olsa da San Paolo'da Gattuso'nun takımını farklı bir konsantrayonla sahaya yollayacağı kesin... Ancak, daha garanti bir seçim var. O da maçları kilitlemeyi başaran Napoli'nin, bu maçta tempoyu düşüreceği ve bu nedenle ilk yarının da 1.5 alt biteceğini tahmin ediyorum.
HEMEN ŞİMDİ OYNA
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Napoli, AC Milan ile oynadığı iç sahadaki son 10 maçının 9 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, son 8 maçının 7 tanesinde kazandı (Serie A)
- Napoli, son 9 iç sahadaki maçının 8 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Napoli, AC Milan ile oynadığı iç sahadaki son 6 maçının 5 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
- Napoli, son 5 iç sahadaki maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- AC Milan, son 5 maçında en az 2 gol attı (Serie A)
- Napoli, AC Milan ile oynadığı iç sahadaki son 8 maçının 7 tanesinde en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
- AC Milan, son 6 maçının 5 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Serie A)
- Napoli, AC Milan ile oynadığı son 3 maçında 2.5'ten az gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
- AC Milan, son 5 maçında yenilmedi (Serie A)
EKSİKLER, CEZALILAR
Napoli: Malcuit, Llorente
Milan: Musacchio, Duarte, Castillejo
MUHTEMEL 11'LER
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne
Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Rebic, Haka Çalhanoğlu; Ibrahimovic
İDDAA YORUMU
Hakan Celep: Serie A'nın en formda takımlarından ikisi karşı karşıya geliyor. Napoli, son 8 lig maçının 7'sini kazandı ve Milan'dan 2 puan ileride. Milan, Juventus'u hafta arasında mağlup ederek Avrupa iddiasını sürdürdü. Napoli, 2019/20 sezonunu Juventus'un önünde İtalya Kupası'nı kazanarak boş geçmemiş oldu. Napoli için, son dönemde sadece Atalanta karşısında alınan mağlubiyet olumsuz bir noktaydı. Ancak, her iki takımın da Şampiyonlar Ligi umutları yok. 4. sıradan 15 puan uzaktalar. Milan içinse 5. sırada bitirmek önemli bir motivasyon noktası ve gelecek sezon için yıldızları çekmek adına bir cazibe olacaktır. Napoli'de cezaları bitecek olan Kalidou ve Diego Demme geri dönecek. Fabizan Ruiz'in de ilk 11e döneceği tahmin ediliyor. Milan'da ise Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Ante Rebic ise sakatlığı nedeniyle bu maçta oynamaası beklenmiyor. Rebic'in yerineyse Zlatan 11'e dönecek.
Maçın tahminine gelecek olursak; Milan, her ne kadar çok yüksek form durumunda olsa da Napoli'nin bu maçta galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Juventus karşısında geri dönüşleri saygı uyandırıcı olsa da San Paolo'da Gattuso'nun takımını farklı bir konsantrayonla sahaya yollayacağı kesin... Ancak, daha garanti bir seçim var. O da maçları kilitlemeyi başaran Napoli'nin, bu maçta tempoyu düşüreceği ve bu nedenle ilk yarının da 1.5 alt biteceğini tahmin ediyorum.