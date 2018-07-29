KAGAWA: "AYRILMAK İSTİYORUM "

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ilearasında bir süredir devam edenpazarlıklarında artık son dönemece girildiği öğrenildi. 10 numara arayışı doğrultusunda ilk hedef olarak Japon yıldıza yönelen Kartal, Alman kulübüyle bir süredir bonservis pazarlığı yürütüyordu.Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 29 yaşındaki yıldız için 10 milyon euro bonservis isteyen Dortmund, Siyah-Beyazlılar'ın "5 milyon euro son teklif" yanıtını düşünmek için süre istedi.Borussia Dortmund, Kagawa'yı 2010 yılında Japonya 2. Ligi'nde bedavaya alıp 2 sezon sonra Manchester United'a 16 milyon euroya satmıştı. İngiltere'de başarılı olamayan Kagawa, 2014 yazında ise eski kulübüne 8 milyon euroya geri dönmüştü. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenilen yıldız futbolcunun ayrılmak istediğini Borussia Dortmund yönetimine ilettiği aktarıldı.Geçen sezon 27 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistle oynamıştı.