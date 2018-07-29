  •  
    Aboubakar'dan sürpriz talep! ''Eğer Beşiktaş...''
  •  
    Şenol Güneş'in planını bozacak karar! Gidebilir
  •  
    Galatasaray için büyük fırsat! Kadro dışı kaldı...
  •  
    "Mario Balotelli" kararı yeni rotayı Janssen yaptı
  •  
    Riekerink büyük şok yaşadı! 8 gol yediler...

Beşiktaş'ta Shinji Kagawa gelişmesi!

Shinji Kagawa, Beşiktaş'a transfer yolunda! Beşiktaş, 10 numara transferinde sona yaklaştı. İşte Shinji Kagawa gelişmesi...

Kaynak: Güneş
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2018 10:31
Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasında bir süredir devam eden Shinji Kagawa pazarlıklarında artık son dönemece girildiği öğrenildi. 10 numara arayışı doğrultusunda ilk hedef olarak Japon yıldıza yönelen Kartal, Alman kulübüyle bir süredir bonservis pazarlığı yürütüyordu.

Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan 29 yaşındaki yıldız için 10 milyon euro bonservis isteyen Dortmund, Siyah-Beyazlılar'ın "5 milyon euro son teklif" yanıtını düşünmek için süre istedi.

KAGAWA: "AYRILMAK İSTİYORUM "

Borussia Dortmund, Kagawa'yı 2010 yılında Japonya 2. Ligi'nde bedavaya alıp 2 sezon sonra Manchester United'a 16 milyon euroya satmıştı. İngiltere'de başarılı olamayan Kagawa, 2014 yazında ise eski kulübüne 8 milyon euroya geri dönmüştü. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği öğrenilen yıldız futbolcunun ayrılmak istediğini Borussia Dortmund yönetimine ilettiği aktarıldı.

Geçen sezon 27 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 5 asistle oynamıştı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için