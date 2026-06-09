Beşiktaş, Vlahovic için şartları zorlayacak

Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun çok istediği Dusan Vlahovic ile ilgili şartları zorlayacak.

calendar 09 Haziran 2026 08:15
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Vlahovic için şartları zorlayacak
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Beşiktaş'la iki yıllık sözleşme imzalayan teknik direktör Vincenzo Italiano, yaz transfer dönemindeki taleplerini futbol direktörü Önder Özen'e bildirdi.

Mevcut kadroyu tüm yönleriyle analiz eden İtalyan çalıştırıcı; kaleci, sol stoper, orta saha, iki kanat ve santrfor takviyesi istedi.

SANTRFOR İSTİYOR

Vincenzo Italiano'nun Hyeongyu Oh, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu'ndan oluşan forvet hattını yeterli bulmadığı aktarıldı. Deneyimli hocanın, Önder Özen'le yaptığı son görüşmede mutlaka deneyimli bir pivot santrfor istediği vurgulandı.

VLAHOVIC'İ İSTİYOR

Vincenzo Italiano'nun aklındaki golcünün ise eski öğrencisi Dusan Vlahovic olduğu ifade edildi. Sırp golcü, Italiano'nun Fiorentina'yı çalıştırdığı 2021-22 sezonunda 45 resmi maçta 29 gol atmış ve aynı yıl 85 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Juventus'ta 4 sezon forma giyerken 168 maçta 68 gol atan Dusan Vlahovic'in sözleşmesi bitti. 1.90 boyunda ve 26 yaşında olan ünlü golcü kariyerini farklı bir kulüpte sürdürmeye karar verdi. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisiyle Beşiktaş'ta yeniden buluşmayı çok istediği öğrenildi.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Başkan Serdal Adalı ve Önder Özen'in de bu transfer için istekli olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlıların kısa süre içinde Vlahovic ve menajeriyle temasa geçerek 3 yıllık teklif yapmaya hazırlandığı kaydedildi. Yönetimin bu transfer için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

GALATASARAY'DAN TEKLİF

Öte yandan İtalyan basını, Galatasaray'ın da Vlahovic'e teklif yaptığını duyurdu.

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