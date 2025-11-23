Beşiktaş taraftarından 'istifa' tepkisi!

Beşiktaş tribünleri, Samsunspor maçının son dakikalarında ve bitiminde istifa tezahüratlarında bulundu.
Taraftarlar ilk olarak Serdal Adalı ve yönetimine istifa tezahüratı yaptı.
Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitiminde Sergen Yalçın'a yönelik istifa tazahüratlarında bulundu.
Ayrıca Beşiktaşlı taraftarlar "Sergen pabucu yarım, çık dışarıya oynayalım" tezahüratı da yaptı.
