Beşiktaş'tan sürpriz Rıdvan Yılmaz hamlesi!

Beşiktaş Transfer Haberleri: Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Kadrosuna birçok yıldızı dahil eden siyah beyazlılar savunma hattına eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz'ı getirebilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Beşiktaş'tan sürpriz Rıdvan Yılmaz hamlesi!
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06 Eylül 2023 11:40
Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta öncelik savunma hattına verildi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim yerli oyunculara ağırlık vermeye başladı. Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.



RIDVAN YILMAZ İHTİMALİ

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın geri dönmesi ve sezonu kiralık olarak geçirmesi ihtimali doğdu. 22 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, İskoçya Premier Lig'de yalnızca 8 maça çıktı. Ancak bu süre zarfında yaratıcı yeteneğini iki asistle sergileyebildi.

BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR

İngiliz Football Fan Cast'in haberine göre Michael Beale sol kanattan bir defans oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Bu transfer olursa, Rıdvan'ın yeniden Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI 

Beşiktaş'ta 62 karşılaşmaya çıkan Rıdvan Yılmaz 4 gol, 7 asistlik skor katkısı üretmişti. 

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