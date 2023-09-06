Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta öncelik savunma hattına verildi. Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışmalarını yürüten yönetim yerli oyunculara ağırlık vermeye başladı. Siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.
RIDVAN YILMAZ İHTİMALİ
Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın geri dönmesi ve sezonu kiralık olarak geçirmesi ihtimali doğdu. 22 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, İskoçya Premier Lig'de yalnızca 8 maça çıktı. Ancak bu süre zarfında yaratıcı yeteneğini iki asistle sergileyebildi.
BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR
İngiliz Football Fan Cast'in haberine göre Michael Beale sol kanattan bir defans oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Bu transfer olursa, Rıdvan'ın yeniden Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 62 karşılaşmaya çıkan Rıdvan Yılmaz 4 gol, 7 asistlik skor katkısı üretmişti.
RIDVAN YILMAZ İHTİMALİ
Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın geri dönmesi ve sezonu kiralık olarak geçirmesi ihtimali doğdu. 22 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz, İskoçya Premier Lig'de yalnızca 8 maça çıktı. Ancak bu süre zarfında yaratıcı yeteneğini iki asistle sergileyebildi.
BEŞİKTAŞ'A DÖNEBİLİR
İngiliz Football Fan Cast'in haberine göre Michael Beale sol kanattan bir defans oyuncusunun transfer edilmesini istedi. Bu transfer olursa, Rıdvan'ın yeniden Beşiktaş forması giyebileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta 62 karşılaşmaya çıkan Rıdvan Yılmaz 4 gol, 7 asistlik skor katkısı üretmişti.