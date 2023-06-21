Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da yarışa dahil oldu!

Beşiktaş'ın bir süredir ilgisini sürdürdüğü Geoffrey Kondogbia transferinde siyah-beyazlara 3 rakip birden çıktı. Relevo'nun haberine göre Galatasaray, West Ham United ve Lyon oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'tan sonra Galatasaray da yarışa dahil oldu!
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21 Haziran 2023 19:12
Son güncelleme 21 Haziran 2023 19:53
Beşiktaş'a transfer listesinin en üstlerinde yer alan Geoffrey Kondogbia'dan rakip çıktı.

Relevo'nun haberine göre ezeli rakibi Galatasaray, West Ham United ve Lyon oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 

Kondogbia'nın Atletico Madrid'den ayrılmak istediği belirtilirken Atletico Madrid'in oyuncudan 8 milyon euro'luk gelir beklediği ifade edildi. 

İKİ RAKİP DAHA VAR

Türkiye'den Beşiktaş ve Galatasaray'ın yanı sıra İngiltere'den West Ham, Fransa'dan Lyon'un da kadrosuna katmak istediği Kondogbia'nın hedefleri olan bir takıma transfer olmak istediği iddia edildi. 

Declan Rice'ın olası ayrılığı sonrası orta saha arayışlarına başlayan West Ham United'ın Kondogbia için istekli olduğu belirtildi. 

27 MAÇTA GÖREV ALDI

Kondogbia bu sezon Atletico Madrid formasıyla 27 karşılaşmaya çıkarken 2 asist kaydetti.

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