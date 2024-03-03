Beşiktaş'tan Metin Öztürk'e cevap!

Beşiktaş'ın Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maç sona erdi ancak tartışmalar devam ediyor.
Siyah beyazlı kulüp, Galatasaray'ın göndermeli paylaşımı sonrası Metin Öztürk'ün sözlerine sert bir cevap verdi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.
NELER YAŞANDI?
Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.
Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, Galatasaraylı yöneticilerin özür dilediğini ve gönderinin kaldırılacağını söyledi.
Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk ise özür dilemediklerini ve gönderinin kaldırılmayacağını belirtti. Bu iki açıklamanın ardından Beşiktaş bu paylaşıma bu şekilde tepki gösterdi.
FEYYAZ UÇAR'IN AÇIKLAMALARI
Feyyaz Uçar konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar."
METİN ÖZTÜRK: "SİLMEYECEĞİZ"
Metin Öztürk ise şu açıklamaları yaptı: "Maç sonu bizi güvenlik için protokolde tutuyorlardı. Protokoldeyken Hasan Arat başkan ve maça gelen tüm Galatasaray yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ediyorduk. Sonra Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan yanımıza geldi, paylaşımı gösterdi. 'Bu ne?' diye sordu, 'Sosyal medya paylaşımı' dedim.
Hasan Arat 'Bunu kaldırın yoksa misliyle cevap veririz' dedi. Ben de 'Başkanım sosyal medya paylaşımı kalkmaz ama taraftarınız kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e saatlerce küfür etti, asıl özür dilenecekse Ali Sami Yen'den ötürü bizden özür dilenmesi lazım' dedim."
Siyah beyazlı kulüp, Galatasaray'ın göndermeli paylaşımı sonrası Metin Öztürk'ün sözlerine sert bir cevap verdi.
Sosyal medyadan yapılan açıklamada, "Tenhada özür dileyip süklüm püklüm olanların dışarıda kükrediğini söylüyorlar. Oysa biz sadece miyavlama duyduk!" ifadeleri kullanıldı.
NELER YAŞANDI?
Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.
Beşiktaş'ta Feyyaz Uçar, Galatasaraylı yöneticilerin özür dilediğini ve gönderinin kaldırılacağını söyledi.
Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk ise özür dilemediklerini ve gönderinin kaldırılmayacağını belirtti. Bu iki açıklamanın ardından Beşiktaş bu paylaşıma bu şekilde tepki gösterdi.
FEYYAZ UÇAR'IN AÇIKLAMALARI
Feyyaz Uçar konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bugün talihsiz bir şey yaşadık. Onu paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık, maçın sonuna kadar hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Daha henüz Galatasaray yönetimi stadyumu terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray'ın yaptığı paylaşımı gördük. Başkanımız, onların yöneticilerinden bu paylaşımın derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Paylaşım hala silinmiş değil. Sabah bundan çok daha ağır bir paylaşım silinmiştir. Biz Beşiktaşız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak dostlar."
METİN ÖZTÜRK: "SİLMEYECEĞİZ"
Metin Öztürk ise şu açıklamaları yaptı: "Maç sonu bizi güvenlik için protokolde tutuyorlardı. Protokoldeyken Hasan Arat başkan ve maça gelen tüm Galatasaray yönetim kurulu üyelerimizle sohbet ediyorduk. Sonra Beşiktaş Yöneticisi Burak Aslan yanımıza geldi, paylaşımı gösterdi. 'Bu ne?' diye sordu, 'Sosyal medya paylaşımı' dedim.
Hasan Arat 'Bunu kaldırın yoksa misliyle cevap veririz' dedi. Ben de 'Başkanım sosyal medya paylaşımı kalkmaz ama taraftarınız kurucu başkanımız Ali Sami Yen'e saatlerce küfür etti, asıl özür dilenecekse Ali Sami Yen'den ötürü bizden özür dilenmesi lazım' dedim."
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