Beşiktaş'tan Emirhan'a 3 milyon euro!

Beşiktaş, Emirhan Topçu için Rizespor'un takas teklifini kabul etmemesinin ardından 23 yaşındaki futbolcu için yeniden bonservis pazarlıklarına başladı. Siyah-beyazlılar, Emirhan için Rizespor'a 3 milyon euro önerdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'tan Emirhan'a 3 milyon euro!
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28 Temmuz 2024 10:06
Beşiktaş yönetimi, Çaykur Rizespor'dan Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak için yaptığı görüşmelerde takas formülünü masaya getirmişti. Siyah-beyazlılardan para artı Amir Hadziahmetovic kiralık olarak istense de Boşnak futbolcu takımdan ayrılmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Beşiktaş cephesi, Ajdin Hasic, Francisco Montero ve Kartal Kayra Yılmaz isimlerini önerdi. Ancak Karadeniz ekibinin teknik direktörü İlhan Palut, bu futbolculara onay vermeyince takas formülü gerçekleşmedi.

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Taraflar yeniden bonservis üzerinden pazarlıklara başladı. Beşiktaş'ın yaklaşık 3 milyon Euro önerisiyle görüşmeye kaldığı yerden devam ettiği belirtildi. Rize de Emirhan'ın yoğun ısrarları nedeniyle isteğini 5 milyon Euro'nun altına indirdi.

ÖNCELİĞİ BEŞİKTAŞ

23 yaşındaki futbolcunun önceliği Beşiktaş ve bu konuda kulübüne de baskı yapıyor. Şayet taraflar anlaşma sağlayamazsa Emirhan'ın ikinci seçeneği Avrupa olacak. Las Palmas'ın da istediği başarılı savunmacı bu teklifi bekletiyor.

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Emirhan Topçu için Beşiktaş ile görüştüklerini duyurdu ve şunları söyledi:

"Oyuncumuzun hayalini köreltmek istemiyoruz. Oyuncu ve kulübümüzün menfaati doğrultusunda süreci sonlandırmak istiyoruz. Yalnız takas konusu gündemde yok. Hem Las Palmas hem de Beşiktaş niyetli oyuncu için. Şartları oluşturabilirsek süreç 2-3 günde bitebilir."



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