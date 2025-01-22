Beşiktaş'tan Bilbao'nun golüne itiraz

Athletic Bilbao, Beşiktaş karşısında 45. dakikada Unai Gomez ile 1-1'lik eşitlik golünü buldu.
Temsilcimiz Beşiktaş, bu golde faul olduğu ve Gomez'in ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazda bulundu. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pozisyonda sarı kart gördü.
Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.
Temsilcimiz Beşiktaş, bu golde faul olduğu ve Gomez'in ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazda bulundu. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pozisyonda sarı kart gördü.
Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.
Athletic Bilbao, Unai Gomez'in golü ile ilk yarının son dakikasında skoru eşitledi. pic.twitter.com/A9uCFJdQ1P
— Sporxtv (@sporxtv) January 22, 2025