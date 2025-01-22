Beşiktaş'tan Bilbao'nun golüne itiraz

Beşiktaş, Athletic Bilbao'nun bulduğu gole ofsayt ve faul gerekçesiyle itirazda bulundu. Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra golü verdi.

Haber; Sporx.com
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Beşiktaş'tan Bilbao'nun golüne itiraz
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22 Ocak 2025 19:23
Son güncelleme 22 Ocak 2025 19:37
Athletic Bilbao, Beşiktaş karşısında 45. dakikada Unai Gomez ile 1-1'lik eşitlik golünü buldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, bu golde faul olduğu ve Gomez'in ofsayt pozisyonunda olduğu yönünde itirazda bulundu. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, pozisyonda sarı kart gördü.

Hakem Julian Weinbenger, VAR'ı dinledikten sonra orta noktayı gösterdi ve Gomez'in golü geçerlilik kazandı.

 

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