Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 ismin üstü çizildi

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyar Zaynutdinov ve Vincent Aboubakar kadroya alınmadı. Jackson Muleka'ya transfer görüşmesi için izin verildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta yaprak dökümü! 5 ismin üstü çizildi
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19 Ağustos 2024 09:24
Süper Lig'in 2'nci haftasında Antalyaspor'u konuk eden Beşiktaş'ta radikal kararlar görüldü. Taraftar önünde ilk sınavını veren Hollandalı Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, 5 futbolcunun üstünü çizdi.

Genç oyuncular Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz'ın dışında Bakhtiyar Zaynutdinov, Vincent Aboubakar ve Jackson Muleka mücadelenin kadrosunda yer almadı.



Suudi Arabistan'dan Kholood ile transfer görüşmesi yapan Muleka'ya izin verildi. Bakhtiyar ve Aboubakar'ın artık kadroda düşünülmediği tescillendi.

Tayyip Talha ve Demir Ege'nin kadro dışı kalması büyük sürpriz oldu. Siyah-Beyazlı taraftarlar, büyük umutlarla transfer edilen Tayyip Talha ve geleceğin yıldızı olarak gösterilen Demir Ege Tıknaz'ın listeye eklenmemesini sosyal medyada tartışma konusu yaptı. Bu konuda hayli sert yorumlar yazıldı.  

 
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