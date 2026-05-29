Beşiktaş'ta yabancı olmazsa hedef Nuri Şahin

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yabancı teknik direktörlerde istediğini bulamazsa Nuri Şahin için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

calendar 29 Mayıs 2026 10:09
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Filipe Luis'ten istediğini bulamadı. Brezilyalı teknik direktör, Beşiktaş'ın ilgisi ve teklifine rağmen Monaco'yu tercih etti.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Beşiktaş, listedeki yabancı teknik direktörlerle görüşmelerine devam ediyor.

ÖNCELİK YABANCI HOCA

Serdal Adalı ve yöneticilerin büyük çoğunluğu yabancı bir teknik direktör ile çalışmak istiyor. Ancak mevcut şartlar siyah-beyazlı yönetimin işini zorlaştırıyor.

YERLİDE ADAY NURİ ŞAHİN

Temas halinde bulunan isimlerden olumsuz sonuçlar alınırsa mecburen rota Türkiye'ye çevrilecek.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'ta yerli aday olarak ön plana çıkıyor.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yabancı teknik direktörlerden olumsuz sonuç alınması durumunda Nuri Şahin için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
