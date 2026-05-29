Beşiktaş'ta yabancı olmazsa hedef Nuri Şahin

Beşiktaş, Filipe Luis'ten istediğini bulamadı. Brezilyalı teknik direktör, Beşiktaş'ın ilgisi ve teklifine rağmen Monaco'yu tercih etti.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR
Beşiktaş, listedeki yabancı teknik direktörlerle görüşmelerine devam ediyor.
ÖNCELİK YABANCI HOCA
Serdal Adalı ve yöneticilerin büyük çoğunluğu yabancı bir teknik direktör ile çalışmak istiyor. Ancak mevcut şartlar siyah-beyazlı yönetimin işini zorlaştırıyor.
YERLİDE ADAY NURİ ŞAHİN
Temas halinde bulunan isimlerden olumsuz sonuçlar alınırsa mecburen rota Türkiye'ye çevrilecek.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'ta yerli aday olarak ön plana çıkıyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yabancı teknik direktörlerden olumsuz sonuç alınması durumunda Nuri Şahin için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.
