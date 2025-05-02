Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat için karar!

Beşiktaş 'ta Disiplin Kurulu Toplantısı bitti. Eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili karar verildi.

Siyah-Beyazlılar'da kısa süre önce yapılan Divan Kurulu Toplantısı yarıda kalmıştı.



Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylar nedeniyle Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ile ilgili karar verildiği öğrenildi.



Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.



Karar yönetim kuruluna iletildi. Yönetim, kararı onayladığı takdirde Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.



