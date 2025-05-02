Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat için karar!

Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk ve Hasan Arat için karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Mayıs 2025 20:04
Son güncelleme 02 Mayıs 2025 21:06
Beşiktaş'ta Disiplin Kurulu Toplantısı bitti. Eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili karar verildi.

Siyah-Beyazlılar'da kısa süre önce yapılan Divan Kurulu Toplantısı yarıda kalmıştı.

Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olaylar nedeniyle Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk ile ilgili karar verildiği öğrenildi. 

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ta eski başkan Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı. 

Karar yönetim kuruluna iletildi. Yönetim, kararı onayladığı takdirde Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurul'da ihraç oylaması yapılacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.