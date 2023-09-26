Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl için özel program

Şenol Güneş'in geçen sezon sık sık kullandığı Tayfur Bingöl'ün tamamen teknik heyet kararıyla kadroya giremediği öğrenildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl için özel program
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2023 08:45
Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ikisi lig, biri Avrupa olmak üzere 3 karşılaşmada da kadroda yer almadı. Birçok mevkide oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu, joker futbolcu olarak görülse de Şenol Güneş'in tercihi olmadı.

Tayfur, Adana Demirspor maçında da statü gereği oynayamayacak. Güneş'in geçen sezon sık sık kullandığı Tayfur Bingöl'ün tamamen teknik heyet kararıyla kadroya giremediği öğrenildi.



ÖZEL PROGRAM

Deneyimli futbolcunun sezon öncesi Alanya'da geçirdiği kamp yeterli görülmezken, Tayfur Bingöl Beşiktaş teknik heyetinin sunduğu program dahilinde çalışıyor. 

 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery