Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl ikisi lig, biri Avrupa olmak üzere 3 karşılaşmada da kadroda yer almadı. Birçok mevkide oynayabilen 30 yaşındaki oyuncu, joker futbolcu olarak görülse de Şenol Güneş'in tercihi olmadı.
Tayfur, Adana Demirspor maçında da statü gereği oynayamayacak. Güneş'in geçen sezon sık sık kullandığı Tayfur Bingöl'ün tamamen teknik heyet kararıyla kadroya giremediği öğrenildi.
ÖZEL PROGRAM
Deneyimli futbolcunun sezon öncesi Alanya'da geçirdiği kamp yeterli görülmezken, Tayfur Bingöl Beşiktaş teknik heyetinin sunduğu program dahilinde çalışıyor.
Tayfur, Adana Demirspor maçında da statü gereği oynayamayacak. Güneş'in geçen sezon sık sık kullandığı Tayfur Bingöl'ün tamamen teknik heyet kararıyla kadroya giremediği öğrenildi.
ÖZEL PROGRAM
Deneyimli futbolcunun sezon öncesi Alanya'da geçirdiği kamp yeterli görülmezken, Tayfur Bingöl Beşiktaş teknik heyetinin sunduğu program dahilinde çalışıyor.