01 Ağustos
Schalke 04-Hertha Berlin
2-1
01 Ağustos
KV Mechelen-Club Brugge
2-1
01 Ağustos
LASK-Sturm Graz
0-2
01 Ağustos
Luton Town-AFC Wimbledon
1-0
01 Ağustos
Vejle Boldklub-OB
4-0
01 Ağustos
Zaglebie Lubin-Korona Kielce
1-1
01 Ağustos
Wisla Plock-Piast Gliwice
2-0
01 Ağustos
Cork City-Galway United FC
1-0
01 Ağustos
Bohemian FC-Drogheda Utd
0-1
01 Ağustos
Arbroath-Ayr United
1-1
01 Ağustos
Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü
2-1
01 Ağustos
Bologna-Vis Pesaro
2-3
01 Ağustos
Fortuna Sittard-Leverkusen
1-2
01 Ağustos
Samsunspor-Dunkerque
1-0
01 Ağustos
V. Guimaraes-Celta Vigo
1-0
-

Beşiktaş'ta St. Patrick's hazırlıkları başladı

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda kozlarını paylaşacağı St. Patrick's karşılaşması için hazırlıklara başladı.

calendar 02 Ağustos 2025 12:16
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta St. Patrick's hazırlıkları başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda 7 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, mazın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde dün oynanan Shakhtar Donetsk maçında forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaptı. Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan idman, daha sonra dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.


Beşiktaş, St. Patrick's ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 3 Ağustos Pazar günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.