Beşiktaş'ta Semih ve Mustafa için transfer onayı!

Beşiktaş'ta istenilen performansları sahaya bir türlü yansıtamayan Semih Kılıçsoy ve Mustafa Hekimoğlu için yönetimden transfer izni çıktı. Avrupa'nın dev takımları iki genç ismi transfer etmek için çalışmalara başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
AVRUPA'DAN TEKLİF VAR
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih ve Mustafa Hekimoğlu Van Bronckhorst'un ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde de bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Genç oyuncuların performansı her geçen gün geriye gitse de Avrupa'dan yeni talipler çıkıyor. İki genç futbolcu için, İngiltere, Hollanda, İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu öne sürüldü. Siyah - beyazlılar, sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde iki genç golcünün satışını onaylayacak
BU SEZON NE YAPTILAR?
19 yaşında ki Semih Kılıçsoy Beşiktaş ile bu sezon 38 resmi müsabakada forma giyerken bu periyotta 4 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 10 gole direkt etki etmiş oldu,. Siyah - beyazlıların 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta 394 dakika sahada kalan genç golcü söz konusu süreçte 1 gol,- 1 asistlik performans sergiledi.
AVRUPA'DAN TEKLİF VAR
Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Semih ve Mustafa Hekimoğlu Van Bronckhorst'un ardından Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde de bir türlü istenilen seviyeye gelemedi. Genç oyuncuların performansı her geçen gün geriye gitse de Avrupa'dan yeni talipler çıkıyor. İki genç futbolcu için, İngiltere, Hollanda, İtalya ve Fransa'dan teklifler olduğu öne sürüldü. Siyah - beyazlılar, sadece astronomik bir teklif gelmesi halinde iki genç golcünün satışını onaylayacak
BU SEZON NE YAPTILAR?
19 yaşında ki Semih Kılıçsoy Beşiktaş ile bu sezon 38 resmi müsabakada forma giyerken bu periyotta 4 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 10 gole direkt etki etmiş oldu,. Siyah - beyazlıların 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta 394 dakika sahada kalan genç golcü söz konusu süreçte 1 gol,- 1 asistlik performans sergiledi.