Beşiktaş'ta forvet adayları netleşti

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Konyaspor maçıyla tamamlayan Beşiktaş, tüm ağırlığını transfer çalışmalarına verdi.



Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, teknik direktör Valerien Ismael'le yaptığı toplantı sonrasında rotalarını belirledi. Bu doğrultuda Kazancı öncelikli olarak; 2 forvet, 1 sol kanat oyuncusu ve 2 stoper için temaslarına hız verdi. Bu listeye ek olarak yeni takviyelerin, takımdan ayrılacak isimlere göre yapılmasına karar verildi.



Bu doğrultuda en yoğun mesaiyi forvet bölgesi için harcayan Siyah-Beyazlılar, Alexander Sörloth ve Bas Dost isimleri üzerine yoğunlaştı.



SORLOTH OPERASYONU HIZ KAZANDI



La Liga ekibi Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Alexander Sörloth'un sözleşmesi dün lig bitimi itibarıyla sona erdi. Norveçli futbolcu konusunda yapılan temaslarda oyuncunun menajeri Morten Wivestad'la önemli mesafe kat eden yönetim, deneyimli ismin takımı Leipzig'le de pazarlıklara başlayacak.



Beşiktaş yönetimi, 10 milyon euroluk talepte bulunan Alman kulübünün kapısını 6 milyon Euro artı sonraki satıştan pay maddesiyle çalacak.



Öte yandan Sörloth da Beşiktaş'tan 3.5 milyon euroluk maaş talebinde bulunuyor. Kartal, son olarak 2.5 milyon Euro seviyesine çıkmıştı.



BAS DOST'A TALİP ÇIKTI



Beşiktaş'ın forvet transferinde alternatif isim olarak düşündüğü Bas Dost'un, Club Brugge'le sözleşmesi sona erdi. Belçika ekibinin yeni kontrat önerisini geri çeviren 32 yaşındaki forvet, menajeri aracılığıyla el sıkıştığı Beşiktaş'tan yanıt bekliyor.



Siyah-Beyazlılara bonservisi elinde olarak 1.5 milyon Euro yıllık maaş ve 2 senelik kontrata gelmeye olumlu bakan 1,96'lık forvete, kendi ülkesinden de yeni talip var. Heerenveen'in, Bas Dost'u transfer etmek için menajeriyle temas kurduğu ifade edildi.



