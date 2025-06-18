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Beşiktaş'ta Calabria ve Zubairu gündemde!

Beşiktaş, sağ bek için Milanlı Calabria'yı, sol bek için ise Partizan'dan Zubairu'yu kadrosuna katmak istiyor. Yönetim, her iki isim için temaslarını hızlandırdı.

calendar 18 Haziran 2025 09:42 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2025 10:11
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Calabria ve Zubairu gündemde!
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Yeni sezona güçlü ve iddialı bir kadro ile girmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında vites yükseltti.

Siyah-beyazlı ekip, sağ ve sol bek pozisyonları için önemli isimleri gündemine aldı. Milan'dan Davide Calabria ve Partizan'dan Ibrahim Zubairu, Kartal'ın radarına giren son isimler oldu.

SAĞ BEKTE HEDEF CALABRIA

Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen Bright Osayi-Samuel için girişimlerde bulunan Beşiktaş, bu transferden sonuç alamayınca rotasını İtalya'ya çevirdi.

Siyah-beyazlılar, Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli sağ bek Davide Calabria için çalışmalara başladı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Bologna'da kiralık olarak geçiren 27 yaşındaki İtalyan futbolcunun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.


SOL BEKE ZUBAIRU HAMLESİ

Geçtiğimiz sezon sol bek mevkisinde yaşanan istikrarsızlık sonrası birçok oyuncu deneyen Beşiktaş, bu bölgeye net bir takviye yapmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sol kanat için ısrarcı olması üzerine harekete geçen yönetim, Sırbistan'ın Partizan kulübünde forma giyen Ganalı futbolcu Ibrahim Zubairu'yu gündemine aldı.

21 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezon 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkat çekti. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performansla öne çıkan Zubairu için Beşiktaş, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Teknik heyetin de bu transfere onay verdiği belirtildi.

SOLSKJAER'İN İSTEĞİ NET

Yeni sezonda sağ kanatta Rashica ve Arroyo'yu değerlendirmeyi planlayan Norveçli teknik adam, özellikle sol bek pozisyonunda hücum katkısı verebilecek güçlü bir isim istiyor. 


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