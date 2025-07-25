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Beşiktaş, sağ bek rotasını belirledi

Beşiktaş, sağ bek pozisyonu için transfer hedefi olarak Real Madrid'den ayrılan Lucas Vazquez'i belirledi.

calendar 25 Temmuz 2025 09:40 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2025 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, sağ bek rotasını belirledi
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Transfer dönemine hızlı giren Beşiktaş, sağ bek arayışlarında önemli bir virajı döndü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda harekete geçen siyah-beyazlılar, Real Madrid'le yollarını ayıran Lucas Vazquez için devreye girdi.

Hem hücum hem savunma yönüyle öne çıkan Vazquez'in çok yönlülüğü, transferi cazip kılan en büyük etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

Vazquez'in performansı da teknik ekibin ilgisini çekti.

EMERSON FLAMENGO YOLCUSU

Bright Osayi-samuel ve Kyke Walker- Peters transferlerinden sonuç alınamaması üzerine gündeme gelen Milanlı Emerson Royal'in Flamengo ile anlaşmasından dolayı rota yeniden Lucas Vazquez'e çevrildi.

Beşiktaş yönetimi, 34 yaşındaki İspanyol futbolcuya resmi teklifini sundu. Tecrübeli oyuncunun, siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı öğrenilirken, kısa süre içinde transferin netleşmesi bekleniyor. Serdal Adalı yönetimi sağ bek transferini bitirmek için yoğun bir çaba harcıyor.


PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 53 resmi maça çıkan deneyimli Vazquez, 2 gol atıp 8 asist yaparak takımına katkı sağladı.

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