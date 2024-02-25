Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor ile karşılaştı.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah beyazlı takımın golleri 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi'den geldi.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Zaynutdinov gördüğü sarı kart ile Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştüler.
SANTOS İLE İLKLERİN GECESİ
Siyah beyazlı takım, Fernando Santos yönetiminde toplamda çıktığı 8 maçın ardından ilk kez bir deplasmanda galip geldi. Beşiktaş ayrıca Santos yönetiminde ilk kez deplasmanda gol buldu.
Santos ile Beşiktaş ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak da ayrıca bir ilki başardı.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya çıkardı ve haftayı averajla Trabzonspor'un ardından 4. tamamladı. İstanbulspor 12 puanla son sırada kaldı.
Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. İstanbulspor ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
SANTOS'TAN DEĞİŞİKLİK YOK
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ligde oynadıkları son maçın ilk 11'ini korudu.
Siyah-beyazlı takım, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.
Teknik direktör Santos, Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ini bozmadı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle İstanbulspor maçında kadroya dahil edilmedi.
Uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç da teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.
MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI!
Sağ kanat topla buluşan Milot Rashica, arka direğe iyi ortaladı. Cenk Tosun topa iyi yükseldi ama bu top yandan az farkla auta gitti.
Bu kez İstanbulspor etkili geldi. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Ali Yaşar, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Mert çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.
İlk 20 dakikada iki takım adına da temponun çok yükselmediği dakikalar oldu.
MERT HARİKA ÇIKARDI, SEMİH BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Semih'in golünden önce Mert Günok'un kurtarışı dikkat çekti. Al Musrati'nin hatalı pasında araya giren Mamadou, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert topu çok iyi kurtardı. Dönen topa Mamadou bir daha vurdu ama bu top üstten auta çıktı.
Bu pozisyonun ardından Beşiktaş, ilk hücumda golü buldu. Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, sağ ayağının içiyle çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak 23. dakikada uzak köşeden ağlarla buluştu.
İSTANBULSPOR DİREĞE TAKILDI!
İstanbulspor, Beşiktaş'ın kaybettiği topları kontrataklarla iyi değerlendirmek istese başarılı olamadı. Sağdan kazanılan korneri Loshaj ortaladı. ön direkte Okan Erdoğan'ın vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
İlk yarı iki takım adına da net bir fırsat olmadı ve Beşiktaş devreye 1-0 üstün gitti.
MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞ
Beşiktaş'ta Mert Günok, maçın 52. dakikasında kritik bir kurtarışa imza attı. Sambissa'nın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş kaleci Mert Günok'ta kaldı.
BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti. Gedson'un pasıyla topla buluşan Muöi, yay üzerinden harika bir şut çıkardı. Kaleci Alp Arda uzansa da bu topu çıkaramadı. Beşiktaş 54. dakiakda skoru 2-0'a getirdi.
Bu arada devre arasında transfer edilen Muçi, siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Beşiktaş ikinci golün ardından rakip kaleye daha fazla gelmeye başladı. İstanbulspor kendi yarı alanında çıkmakta bir müddet zorlandı.
Konuk ekip, Gedson ve Cenk Tosun ile üst üste iki pozisyon buldu. İki oyuncunun da vuruşu üstten auta gitti.
BEŞİKTAŞ YİNE ETKİLİ GELDİ
Sağ kanatta topla buluşan Rashica, 75. dakikada yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahası içinde bulunan Semih Kılıçsoy, sağ ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Alp Arda gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Beşiktaş 89. dakikada Aboubakar ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Savunma arkasına sarkan Muçi, bekletmeden kale önündeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu golcü topu ağlara gönderdi ancak daha önce Muçi için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazandı. Siyah beyazlı takım, Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun kafayla vurdu, zeminden seken meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
9. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emrehan Gedikli, soldan atağa katılan Ali Yaşar'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda savunmaya da çarpan topu Mert Günok uzanarak kontrol etti.
22. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Al-Musrati'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Mamadou, ceza sahası içine girip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak açıyı kapatan Mert Günok gole izin vermedi.
23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Cenk Tosun, müsait pozisyondaki Semih Kılıçsoy'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
36. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Loshaj ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
45. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Al-Musrati, rakibinden sıyrılıp soldan savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun'u topla buluşturdu. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Jackson ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sambissa'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına gelen Gedson Fernandes, yay üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-2.
74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden pasında penaltı noktasına yakın mesafeden Semih Kılıçsoy sert vurdu ancak kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.
90+2. dakikada soldan ceza sahasına giren Muçi, kale sahasına hareketlenen Zaynutdinov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Alp Arda topu kornere gönderdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Coly, Joshaj (Dk. 81 Vefa Temel), Jackson (Dk. 58 Mehmet Yeşil), Sambissa (Dk. 66 Özcan Şahan), Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 81 Eren Arda Şan), Mamadou, Emrehan Gedikli (Dk. 66 Eslem Öztürk)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku (Dk. 87 Zaynutdinov), Al-Musrati, Fernandes (Dk. 88 Amartey), Rashica (Dk. 77 Ghezzal), Muçi, Cenk Tosun (Dk. 62 Salih Uçan), Semih Kılıçsoy (Dk. 77 Aboubakar)
Goller: Dk. 23 Semih Kılıçsoy, Dk. 54 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 34 Gedson Fernandes, Dk. 73 Colley, Dk. 90+4 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 53 Jackson (İstanbulspor)
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah beyazlı takımın golleri 23. dakikada Semih Kılıçsoy ve 54. dakikada Ernest Muçi'den geldi.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Zaynutdinov gördüğü sarı kart ile Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştüler.
SANTOS İLE İLKLERİN GECESİ
Siyah beyazlı takım, Fernando Santos yönetiminde toplamda çıktığı 8 maçın ardından ilk kez bir deplasmanda galip geldi. Beşiktaş ayrıca Santos yönetiminde ilk kez deplasmanda gol buldu.
Santos ile Beşiktaş ilk kez üst üste 2 galibiyet alarak da ayrıca bir ilki başardı.
Alınan bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 46'ya çıkardı ve haftayı averajla Trabzonspor'un ardından 4. tamamladı. İstanbulspor 12 puanla son sırada kaldı.
Beşiktaş ligin bir sonraki haftasında Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. İstanbulspor ise MKE Ankaragücü'ne konuk olacak.
SANTOS'TAN DEĞİŞİKLİK YOK
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ligde oynadıkları son maçın ilk 11'ini korudu.
Siyah-beyazlı takım, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.
Teknik direktör Santos, Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ini bozmadı.
BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle İstanbulspor maçında kadroya dahil edilmedi.
Uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer almadı.
Bu oyuncuların yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç da teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroda yer almadı.
MAÇ POZİSYONLA BAŞLADI!
Sağ kanat topla buluşan Milot Rashica, arka direğe iyi ortaladı. Cenk Tosun topa iyi yükseldi ama bu top yandan az farkla auta gitti.
Bu kez İstanbulspor etkili geldi. Hızlı gelişen ev sahibi ekibin atağında Ali Yaşar, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Mert çok iyi uzandı ve gole izin vermedi.
İlk 20 dakikada iki takım adına da temponun çok yükselmediği dakikalar oldu.
MERT HARİKA ÇIKARDI, SEMİH BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ
Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Semih'in golünden önce Mert Günok'un kurtarışı dikkat çekti. Al Musrati'nin hatalı pasında araya giren Mamadou, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert topu çok iyi kurtardı. Dönen topa Mamadou bir daha vurdu ama bu top üstten auta çıktı.
Bu pozisyonun ardından Beşiktaş, ilk hücumda golü buldu. Cenk Tosun'un pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Semih Kılıçsoy, sağ ayağının içiyle çok iyi vurdu. Meşin yuvarlak 23. dakikada uzak köşeden ağlarla buluştu.
İSTANBULSPOR DİREĞE TAKILDI!
İstanbulspor, Beşiktaş'ın kaybettiği topları kontrataklarla iyi değerlendirmek istese başarılı olamadı. Sağdan kazanılan korneri Loshaj ortaladı. ön direkte Okan Erdoğan'ın vuruşu üst direkten oyun alanına döndü.
İlk yarı iki takım adına da net bir fırsat olmadı ve Beşiktaş devreye 1-0 üstün gitti.
MERT GÜNOK'TAN KRİTİK KURTARIŞ
Beşiktaş'ta Mert Günok, maçın 52. dakikasında kritik bir kurtarışa imza attı. Sambissa'nın ceza sahası içinden yaptığı sert vuruş kaleci Mert Günok'ta kaldı.
BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI
Beşiktaş, Ernest Muçi'nin golüyle öne geçti. Gedson'un pasıyla topla buluşan Muöi, yay üzerinden harika bir şut çıkardı. Kaleci Alp Arda uzansa da bu topu çıkaramadı. Beşiktaş 54. dakiakda skoru 2-0'a getirdi.
Bu arada devre arasında transfer edilen Muçi, siyah beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
Beşiktaş ikinci golün ardından rakip kaleye daha fazla gelmeye başladı. İstanbulspor kendi yarı alanında çıkmakta bir müddet zorlandı.
Konuk ekip, Gedson ve Cenk Tosun ile üst üste iki pozisyon buldu. İki oyuncunun da vuruşu üstten auta gitti.
BEŞİKTAŞ YİNE ETKİLİ GELDİ
Sağ kanatta topla buluşan Rashica, 75. dakikada yerden sert bir orta yaptı. Ceza sahası içinde bulunan Semih Kılıçsoy, sağ ayağıyla gelişine vurdu, kaleci Alp Arda gole izin vermedi.
BEŞİKTAŞ'IN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI!
Beşiktaş 89. dakikada Aboubakar ile golü buldu ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Savunma arkasına sarkan Muçi, bekletmeden kale önündeki Aboubakar'a verdi. Kamerunlu golcü topu ağlara gönderdi ancak daha önce Muçi için ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 2-0 kazandı. Siyah beyazlı takım, Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli gidecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya Cenk Tosun kafayla vurdu, zeminden seken meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
9. dakikada İstanbulspor etkili geldi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Emrehan Gedikli, soldan atağa katılan Ali Yaşar'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda savunmaya da çarpan topu Mert Günok uzanarak kontrol etti.
22. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Al-Musrati'nin hatalı pasında meşin yuvarlağı kapan Mamadou, ceza sahası içine girip karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak açıyı kapatan Mert Günok gole izin vermedi.
23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası sol çizgisinde topla buluşan Cenk Tosun, müsait pozisyondaki Semih Kılıçsoy'a pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye gönderdiği meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
36. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Loshaj ön direğe ortaladı. Bu noktada yükselen Okan Erdoğan'ın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.
45. dakikada Beşiktaş bir kez daha gole yaklaştı. Orta sahada topla buluşan Al-Musrati, rakibinden sıyrılıp soldan savunmanın arkasına sarkan Cenk Tosun'u topla buluşturdu. Bu futbolcu soldan ceza sahasına girip plase bir vuruş yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Jackson ceza sahası içi sağ çaprazındaki Sambissa'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip vuruşunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
54. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Orta alanda rakibinden kaptığı topla ceza sahasına gelen Gedson Fernandes, yay üzerindeki Muçi'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda top köşeden filelere gitti: 0-2.
74. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rashica rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden pasında penaltı noktasına yakın mesafeden Semih Kılıçsoy sert vurdu ancak kaleci Alp Arda topu kornere çeldi.
90+2. dakikada soldan ceza sahasına giren Muçi, kale sahasına hareketlenen Zaynutdinov'a pasını aktardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Alp Arda topu kornere gönderdi.
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Vorobjovas, Coly, Joshaj (Dk. 81 Vefa Temel), Jackson (Dk. 58 Mehmet Yeşil), Sambissa (Dk. 66 Özcan Şahan), Ali Yaşar, Emir Kaan Gültekin (Dk. 81 Eren Arda Şan), Mamadou, Emrehan Gedikli (Dk. 66 Eslem Öztürk)
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku (Dk. 87 Zaynutdinov), Al-Musrati, Fernandes (Dk. 88 Amartey), Rashica (Dk. 77 Ghezzal), Muçi, Cenk Tosun (Dk. 62 Salih Uçan), Semih Kılıçsoy (Dk. 77 Aboubakar)
Goller: Dk. 23 Semih Kılıçsoy, Dk. 54 Muçi (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 34 Gedson Fernandes, Dk. 73 Colley, Dk. 90+4 Zaynutdinov (Beşiktaş), Dk. 53 Jackson (İstanbulspor)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU