Beşiktaş kadrosunda 4 eksik

Beşiktaş, cumartesi akşamı deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı kadrosunu açıkladı.

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Beşiktaş kadrosunda 4 eksik
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14 Mart 2025 14:35
Son güncelleme 14 Mart 2025 14:41
Beşiktaş, Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Siyah beyazlıların kadrosunda sakatlığı süren Bahtiyar Zaynutdinov ile birlikte Jonas Svensson, Elan Ricardo ve Emrecan Terzi yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer kafileye şu isimleri aldı:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Alex Oxlade-Chamberlain, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Ernest Muçi, Keny Arroyo"




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