Beşiktaş'ın Muçi için istediği bonservis!

Beşiktaş'ın 10 milyon euroya transfer ettiği Ernest Muçi'den ayrılık resti geldi. Siyah-beyazlı yönetim ise 24 yaşındaki futbolcu için kararını verdi.
Bodrum maçı sonrası yönetimin futbolculara verdiği "isteyen gidebilir" mesajına reaksiyon veren Ernest Muçi'nin ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Beşiktaş yönetimi ise Ernest Muçi ile ilgili kararını verdi.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Sercan Dikme'nin haberine göre; Avrupa'da birçok kulübün takip ettiği Ernest Muçi için Beşiktaş, 10 milyon euro talep ediyor.
Siyah-Beyazlılar'ın, beklenen bonservisi getirmesi halinde Arnavut yıldız ile yollarını ayıracağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2022 dakika süre alan Muçi, 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Bodrum maçı sonrası yönetimin futbolculara verdiği "isteyen gidebilir" mesajına reaksiyon veren Ernest Muçi'nin ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti. Beşiktaş yönetimi ise Ernest Muçi ile ilgili kararını verdi.
BEKLENTİ 10 MİLYON EURO
Sercan Dikme'nin haberine göre; Avrupa'da birçok kulübün takip ettiği Ernest Muçi için Beşiktaş, 10 milyon euro talep ediyor.
Siyah-Beyazlılar'ın, beklenen bonservisi getirmesi halinde Arnavut yıldız ile yollarını ayıracağı öğrenildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2022 dakika süre alan Muçi, 7 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...