23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-077'
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-182'
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-283'
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-182'
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0DUR
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-076'
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-180'
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-180'
23 Ekim
Brann-Rangers
3-080'
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-083'
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-281'
23 Ekim
Lyon-Basel
1-077'
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-081'
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-384'
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi

Beşiktaş ve Konyaspor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

calendar 23 Ekim 2025 19:46
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş ile Konyaspor, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor'u, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün oynanan 3. hafta erteleme maçında taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmada Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
