Beşiktaş, forvet hattına çift takviye planlıyor!

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Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, özellikle hücum hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, özellikle hücum hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.
Siyah beyazlılar, hem ilk 11'de direk oynayabilecek seviyede, hem de rekabet yaratacak iki santrfor kadrosuna katmak istiyor.
HEDEF 2 SANTRFOR
Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile'nin yanı sıra Semih Kılıçsoy'un da Avrupa'ya transfer olma ihtimali nedeniyle kadrosuna 2 santrfor birden katmak istiyor.