Beşiktaş, forvet hattına çift takviye planlıyor!

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, özellikle hücum hattında köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.



Siyah beyazlılar, hem ilk 11'de direk oynayabilecek seviyede, hem de rekabet yaratacak iki santrfor kadrosuna katmak istiyor.



HEDEF 2 SANTRFOR



Beşiktaş yönetimi, Ciro Immobile'nin yanı sıra Semih Kılıçsoy'un da Avrupa'ya transfer olma ihtimali nedeniyle kadrosuna 2 santrfor birden katmak istiyor.



