Türkiye çapında beş bine yakın sabit iddaa bayisi ve iddaa.com'a özel daha yüksek oranların olduğu iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında Kral Oranlar'la kupon yapabilen bahisseverler, tüm Süper Lig ve Premier Lig maçlarında yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta sonu da tüm futbol liglerinde oynanacak karşılaşmaların tamamına sadece Türkiye genelindeki beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaa.com mobil uygulamasından daha yüksek oranlar ile kupon yapabilecek.
Süper Lig'de sekizinci hafta
Süper Lig'in sekizinci haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın galibiyetine 2,27, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,60 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,37 olarak belirlendi.
1 Ekim Cumartesi oynanacak olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında Adana Demirspor'un galibiyetine 2,49 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2,46 oran çıktı. Aynı gün oynanacak Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında Kayserispor'un galibiyetine verilen oran 3,23, Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 1,97 oldu.
Pazar günü Manchester Derbisi oynanacak
2 Ekim Pazar günü Manchester derbisinde Manchester City evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Saat 16:00 da başlayacak karşılaşmada ev sahibi Manchester City galibiyetine 1,28, Manchester United'ın galibiyetine 6,97 oran verildi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 5,15 olarak açıklandı.
1 Ekim Cumartesi günü La Liga'da oynanacak Sevilla-Atletico Madrid maçında Sevilla'nın galibiyetine 2,71, Atletico Madrid'in galibiyetine 2,36 oran verildi. Bundesliga'da bugün Bayern Münih'in Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geleceği maçta Bayern Münih'in galibiyetine 1,26, Bayer Leverkusen'in galibiyetine 6,36 oran verildi. İtalya Serie A'da ise 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Empoli-AC Milan maçında Empoli'nin galibiyetine 4,91, AC Milan'ın galibiyetine 1,51 oran çıktı.
Yepyeni Kombo seçenekleri ve hızlı oyunlar
iddaa'da heyecan yeni oyunlarla katlanıyor. Yeni ilk yarı oyunları, yeni kombo seçenekleri, her pozisyona heyecan katan ve 10 dakikada sonuçlanan yeni hızlı oyunlar, Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da bahisseverleri bekliyor.
Süper Lig'de sekizinci hafta
Süper Lig'in sekizinci haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Beşiktaş'ın galibiyetine 2,27, Fenerbahçe'nin galibiyetine 2,60 oran verildi. Mücadelenin berabere bitmesinin oranı ise 3,37 olarak belirlendi.
1 Ekim Cumartesi oynanacak olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında Adana Demirspor'un galibiyetine 2,49 oran verilirken Galatasaray'ın galibiyetine 2,46 oran çıktı. Aynı gün oynanacak Kayserispor-Trabzonspor karşılaşmasında Kayserispor'un galibiyetine verilen oran 3,23, Trabzonspor'un galibiyetine verilen oran 1,97 oldu.
Pazar günü Manchester Derbisi oynanacak
2 Ekim Pazar günü Manchester derbisinde Manchester City evinde Manchester United'ı ağırlayacak. Saat 16:00 da başlayacak karşılaşmada ev sahibi Manchester City galibiyetine 1,28, Manchester United'ın galibiyetine 6,97 oran verildi. Karşılaşmanın berabere bitmesinin oranı ise 5,15 olarak açıklandı.
1 Ekim Cumartesi günü La Liga'da oynanacak Sevilla-Atletico Madrid maçında Sevilla'nın galibiyetine 2,71, Atletico Madrid'in galibiyetine 2,36 oran verildi. Bundesliga'da bugün Bayern Münih'in Bayer Leverkusen ile karşı karşıya geleceği maçta Bayern Münih'in galibiyetine 1,26, Bayer Leverkusen'in galibiyetine 6,36 oran verildi. İtalya Serie A'da ise 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Empoli-AC Milan maçında Empoli'nin galibiyetine 4,91, AC Milan'ın galibiyetine 1,51 oran çıktı.
Yepyeni Kombo seçenekleri ve hızlı oyunlar
iddaa'da heyecan yeni oyunlarla katlanıyor. Yeni ilk yarı oyunları, yeni kombo seçenekleri, her pozisyona heyecan katan ve 10 dakikada sonuçlanan yeni hızlı oyunlar, Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da bahisseverleri bekliyor.
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