Beşiktaş, evinde rahat kazandı!

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 39-19 yendi.
Süleyman Seba Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 16-12 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü skora daha fazla yansıtan Beşiktaş, salondan 39-19 galip ayrıldı.
