24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
2-1DA
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0DA
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
1-0DA
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
0-022'
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Beşiktaş, evinde rahat kazandı!

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 39-19 yendi.

calendar 24 Kasım 2025 19:26
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş, evinde rahat kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Köyceğiz Belediyespor'u 39-19 yendi.

Süleyman Seba Salonu'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 16-12 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü skora daha fazla yansıtan Beşiktaş, salondan 39-19 galip ayrıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 7 4 2 19 10 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Başakşehir 13 4 4 5 15 12 16
9 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
10 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
11 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
12 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.