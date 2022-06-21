Beşiktaş'a Portekiz'den sol kanat

Beşiktaş, Sporting forması giyen Jovane Cabral'ın transferi için görüşmelere başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'a Portekiz'den sol kanat
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21 Haziran 2022 22:16
Beşiktaş'tan sol kanat transferi için sürpriz bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, Sporting forması giyen Jovane Cabral için transfer görüşmelerine başladı.

Beşiktaş'ta sol kanat için Jackson Muleka halen ilk sırada yer alırken, siyah-beyazlılar Cabral'i ise kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

24 yaşındaki Cabral'in Sporting ile sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor. Sol kanatın yanı sıra forvette görev alabilen Yeşil Burun Adalı futbolcu, geçen sezonu kiralık olarak Lazio'da geçirdi. Cabral, Lazio'da 4 maçta süre aldı.



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