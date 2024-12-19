Portekiz Ligi'nde erteleme maçında Benfica, Nacional ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Benfica, daha önce yoğun sis nedeniyle ertelenen maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Benfica'ya galibiyeti getiren golleri Angel Di Maria attı. Arjantinli yıldız, 59. dakikada penaltıdan ve 74. dakikada fileleri havalandırdı.



Benfica'da Kerem Aktürkoğlu 81, Orkun Kökçü 87 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Benfica, 14 maç sonunda 35 puana yükseldi. Nacional, 12 puanda kaldı.



Benfica, ligde hafta sonunda Estoril ile sahasında karşı karşıya gelecek. Nacional, Guimaraes ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



