Bayern Münih, Werder Bremen'e karşı hata yapmadı

Bundesliga'nın 21. haftasında Bayern Münih evinde Werder Bremen'i 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Bayern Münih, Werder Bremen'e karşı hata yapmadı
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08 Şubat 2025 00:29
Bundesliga'nın 21. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih evinde Patrick Kohlmann'ın yönetimindeki Werder Bremen'i 3-0 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 56. dakikada penaltıdan Harry Kane, 82. dakikada Leroy Sane ve 90+7. dakikada yine penaltıdan Harry Kane kaydetti.

Bayern Münih'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Sacha Boey 73 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 7 maça yükselten Bayern Münih 54 puanla liderliğini sürdürürken, Werder Bremen 30 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Bayer Leverkusen'e konuk olurken, Werder Bremen evinde Hoffenheim'ı ağırlayacak.

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