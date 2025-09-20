Başakşehir, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül'de Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.



Ligde bir maçı eksik turuncu-lacivertliler, birer galibiyet ve mağlubiyet ile 2 beraberlik sonucunda 5 puan topladı.



Geride kalan bölümde ikişer galibiyet ve beraberlik ile bir mağlubiyet yaşayan Corendon Alanyaspor'un ise 8 puanı bulunuyor.



Teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde ikinci maçına çıkacak RAMS Başakşehir'de sakatlıkları bulunan Leo Duarte ve Davie Selke'nin müsabakada forma giymesi beklenmiyor.



