Başakşehir'in zirve inadı!

Spor Toto Süper Lig 10. hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 78. dakikalarda Youssouf Ndayishimiye kaydetti.



İki golün sahibi Youssouf Ndayishimiye, İstanbulspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.



Ligdeki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Sivasspor'a karşı alan Emre Belözoğlu'nun öğrencileri bu galibiyetle moral buldu.



Lige istediği gibi başlayamayan İstanbulspor ise ligde üst üste 2. yenilgisini yaşadı.



Alınan bu sonucun ardından Başakşehir, puanını 20'ye çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. İstanbulspor ise 8 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. İstanbulspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



26. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önüne gelen topa yükselen Ndayishimiye kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0



33. dakikada sol kanattan gelişen ev sahibi takım atağında Mahmut Tekdemir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Traore'ye yerden pasını attı. Traore'nin yerden gelişine şutunda, kaleci Jensen topu köşeden kornere çeldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.





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